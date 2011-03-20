Регіонали зберуть депутатів усіх рівнів

23 березня відбудуться національні збори депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів за участі сільських, селищних, міських голів та народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Збори розпочнуться о 13:00 у приміщенні Міжнародного виставкового центру (Київ, Броварський проспект, 15).

Як зазначили у прес-службі, учасники зборів обговорять завдання депутатів усіх рівнів від Партії регіонів та визначать наступні кроки задля поліпшення добробуту кожної української родини, що закладено у передвиборчій програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Акредитація представників ЗМІ на захід завершується 22 березня о 13:00.

Додаткова інформація за телефонами: 594-63-71, 594-63-99; 594-63-43.