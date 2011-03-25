У Держдумі РФ обурюються українським МЗС і хвалять Табачника

Міністерство закордонних справ України заблокувало відкриття у Києві приватної російської гімназії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це керівник Інституту країн СНД, депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН заявив напередодні у Держдумі, виступаючи на засіданні круглого столу на тему: «Про російський і російськомовний рух України».

За словами К.ЗАТУЛІНА, Міністерство освіти Російської Федерації доклало зусиль до того, щоб на високому рівні у присутності двох президентів у грудні підписати угоду про створення у Києві приватної гімназії.

«Але цього не відбулося, тому що МЗС України, відволікаючись на усі ці псевдоконфлікти із закриттям Об`єднання українців Росії, обшуками у Бібліотеці української літератури у Москві, скористалося цим, і негайно заблокувало підписання цієї угоди», - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, пункт про підписання угоди про створення гімназії був вилучений з програми зустрічі президентів двох країн у грудні, і відкладений на пізніше, і угоду дотепер не підписано.

За словами К.ЗАТУЛІНА, українська сторона наполягає на тому, що до моменту відкриття української школи у Москві можливості у Києві відкрити російську гімназію також не буде.

К.ЗАТУЛІН повідомив, що спонсором гімназії має стати Внєшекномбанк Росії.

При цьому він підкреслив, що Міносвіти України також виступає лобістом цього проекту, але затримка з відкриттям гімназії відбувається за ініціативи МЗС України, яке наполягає на принципі «взаємності».

«Як тут не звернутися до тієї нісенітниці, яка колись була записана у нашому Договорі про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною, де сказано, що російська мова в Україні розвивається рівно настільки, наскільки українська у Росії. Але всім же зрозуміло, що у реальності немає цієї потреби сьогодні, при усій пошані до української мови», - підкреслив К.ЗАТУЛІН.