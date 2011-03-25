В УНІАН продовжує роботу Лабораторія “Зроби себе сам”

В суботу, 26 березня, в УНІАН об 11.00 та о 15.00 пройдуть чергові семінари в рамках проекту “Лабораторія “Зроби себе сам”.

Організаторами проекту, як ми вже повідомляли, виступили агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини та Майстерня конструювання особистості Валентина БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед всіма зацікавленими людьми, йшлося в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю».

Перший тренінг в рамках проекту - “Гармонійні стосунки у парі. Сім принципів побудови сімейного щастя” В.БАДРАКА, пройшов 19 березня.

“З самого початку проект викликав велику зацікавленість тих, хто прагне саморозвитку та вдосконалення, - каже головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО. – Скажімо, на перший тренінг, який проводив В.БАДРАК, приїхала молода сім’я зі Львова та жінка з Молдови. Потім вона зізналась, що ці три години допомогли їй на багато речей у власному житті поглянути інакше”.

Цієї суботи всі бажаючі зможуть відвідати такі семінари:

Об 11:00 - семінар доктора економічних наук, академіка Української академії наук, академіка Міжнародної кадрової академії, професора, автора школи синергетичного ефекту «2+2=5», автора концепції «Від ефективного управління персоналом організації до ефективного управління суспільством» Анатолія ДМИТРЕНКА «Зроби себе елітним менеджером».

О 15:00 - семінар відомого в Україні фахівця з питань прихованих можливостей людини, психолога-практика із 25-річним стажем, автора курсу «Сам собі психоаналітик» та інших інноваційних методик пізнання і розкриття внутрішніх ресурсів людини, усвідомлення своїх талантів і реалізації їх в соціальному середовищі, автора книг з практичної психології Сергія ВАЩЕНКА «Козирі і слабкості чоловічої та жіночої психології».

Мета семінару «Зроби себе елітним менеджером» - надати чітку інформацію про технологічні можливості отримання додаткового безперервного ефекту і прибутків на основі синергізму, тобто узгодженої роботи колективу, коли використовуються сильні сторони кожного працівника, а його слабкі - перекриваються сильними сторонами інших працівників. Семінар розрахований на обдарованих керівників (топ-менеджерів), які мають шанс реалізувати себе як елітних менеджерів. Докладніше про семінар - http://press.unian.net/ukr/seminars-109370.html

Семінар «Козирі і слабкості чоловічої та жіночої психології». Жінки та чоловіки мають свої сильні сторони, які допомагають особовому і соціальному розвитку, досягненню своєї мети, гармонійності. Але кожна стать також має свої слабкі сторони, які заважають соціалізації, розумінню себе, вносять нелади у відносини.

«Сильні» - чоловіки вірять в себе, уміють логічно мислити, але якщо вони не перебороли материнський комплекс, то жінки їх легко контролюють і підпорядковують собі. Жінки уміють чудовим чином впливати на події, створювати атмосферу в сім'ї, у відносинах, мають розвинену інтуїцію, вони практичніші, але, на жаль, в певних ситуаціях керуються підсвідомими програмами, неконтрольованими страхами, емоціями, бувають непослідовними й іноді руйнують своє щастя, не усвідомлюючи, чому вони роблять саме так.

Знання основ психології чоловіка і жінки допоможе зрозуміти, усвідомити сильні сторони своєї статі, максимально користуватися своїми безперечними перевагами, перемогти свої слабкості і не дозволити іншим маніпулювати вами і використовувати ваші слабкості проти вас.

Докладніше про семінар - http://press.unian.net/ukr/seminars-109382.html

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари за тел. 044 279 33 53 або по ел. пошті: vika@unian.net