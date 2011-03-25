Справа проти Кучми - народу дали видовищ замість хліба?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК назвав фарсом порушення кримінальної справи проти екс-Президента України Леоніда КУЧМИ і впевнений в її безперспективності.

Таку думку З.ШКІРЯК висловив у коментарі УНІАН.

“Справа КУЧМИ - чергова брехлива технологія Адміністрації Президента та Кабміну”, - сказав З.ШКІРЯК.

“Все, що ми спостерігаємо останні декілька днів, схоже на суцільне божевілля. Складається враження, що в країні немає інших проблем, окрім як посадять КУЧМУ чи ні. Я переконаний в тому, що це ретельно спланована Адміністрацією Президента та Кабміном “операція” - їхня брехлива технологія. Її мета - відволікти увагу українського суспільства від соціально-економічних проблем і катастрофічної ситуації, яка склалася в державі останнім часом”, - наголосив З.ШКІРЯК.

Лідер “Нового Києва” вважає, що справа проти Л.КУЧМИ є безперспективною. “Ні КУЧМУ, ні спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА, ні інших можливих “високих” фігурантів цієї справи, за цієї влади, не посадять. ЯНУКОВИЧ ніколи не здасть свого “політичного тата” КУЧМУ. І навіть якщо справа дійде до суду, той буде виправданий і піде “чистим”, - переконаний З.ШКІРЯК.

За його словами, представники правлячого режиму все розрахували. “Думаючи про принцип “хліба і видовищ”, людям дали видовища замість хліба. Упродовж декількох днів вся країна з екранів телевізорів “з розчуленням” спостерігає за розборками майора-охоронця і екс-Президента. Начебто для тих, хто поставлений сьогодні на межу виживання, це має хоч якесь значення”, - зазначив З.ШКІРЯК.

Він нагадав, що, за оцінками європейських експертів, близько 70% українців перебуває за межею бідності. “Щодня зростають тарифи, ціни на всі товари, бензин, продукти харчування, зашкалює рівень безробіття, до межі знизилася купівельна спроможність населення. Уряд “реформаторів” Миколи АЗАРОВА та Сергія ТІГІПКА доводить людей до відчаю, але про це останні дні ніхто не згадує”, - зауважив голова СХП.

З.ШКІРЯК звернув увагу, що саме тоді, коли в країні складається катастрофічна економічна ситуація, влада знайшла кращий засіб, щоб відволікти увагу людей, - це “кинути кістку” у вигляді гучного скандалу, кримінальної справи або “полунички” в стилі “гламурного сексуального” народного депутата, який жваво розповідає в ЗМІ про своє особисте життя.

“Я впевнений, що всі розмови про уявну помсту ЯНУКОВИЧА КУЧМІ за 2004-й рік, про переділ власності і бізнесу його зятя ПІНЧУКА, не більше, ніж гра. Хочу нагадати, що саме з цією владою активи ПІНЧУКА зросли втричі, як і АХМЕТОВА. У мене немає сумнівів, у них все гаразд. Вони наживаються - народ зубожіє”, - підкреслив З.ШКІРЯК.

Він ще раз закликав усі опозиційні сили спрямувати свої зусилля на реальну роботу, на координацію спільних дій, на створення Загальнонаціонального Фронту боротьби з правлячим режимом. Він порадив не відволікатися на “вкинуті” владою технології, а продовжувати справжню опозиційну боротьбу.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу. За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.