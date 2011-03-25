АвтоМайдан у Києві вже відмітингував

Учасники протестного автопробігу підприємців закінчили акцію протесту на Європейській площі в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу виступили підприємці з різних регіонів України.

За результатами акції вони ухвалили резолюцію, основним пунктом якої є вимога відставки уряду Миколи АЗАРОВА.

Після цього було оголошено про закінчення мітингу.

Як повідомляв УНІАН, близько 80 автомобілів підприємців із Західної та Східної України прибули на Європейську площу Києва в рамках акції «Автомобільний марш протесту по Україні».

Також у мітингу взяли участь депутати від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, деякі інші політики та громадські діячі.

Довідка УНІАН. Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно з Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська - під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.