АвтоМайдан у Києві вже відмітингував
Прийняли резолюцію з вимогою відставки Азарова
Учасники протестного автопробігу підприємців закінчили акцію протесту на Європейській площі в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу виступили підприємці з різних регіонів України.
За результатами акції вони ухвалили резолюцію, основним пунктом якої є вимога відставки уряду Миколи АЗАРОВА.
Після цього було оголошено про закінчення мітингу.
Як повідомляв УНІАН, близько 80 автомобілів підприємців із Західної та Східної України прибули на Європейську площу Києва в рамках акції «Автомобільний марш протесту по Україні».
Також у мітингу взяли участь депутати від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, деякі інші політики та громадські діячі.
Довідка УНІАН. Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно з Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська - під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».
Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.