Тимошенко побачила, що європейські лідери зняли рожеві окуляри

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що представники європейської спільноти змінили своє ставлення до української влади, яка за рік роботи довела, що веде країну у зворотному від ЄС напрямку.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" заявила сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ у Брюсселі (Бельгія).

"Моє враження, що перші місяці після зміни влади в Україні європейські лідери ще мали надію, що в Україні мають бути проведені справжні реформи. Зараз вони зняли рожеві окуляри – вони добре бачать, що відбувається в Україні: згортання демократії і паростки авторитаризму. Сьогодні європейські політики вже не є людьми, які мають ілюзії щодо цього", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" наголосила, що українська опозиція зробить все можливе, щоб не дати країні рухатися від демократії і європейської перспективи. "У Європі є повне розуміння і підтримка українського народу у боротьбі за незалежність та за наше бажання наблизитися до ЄС", - констатувала вона.

У свою чергу, Президент Європарламенту Є.БУЗЕК заявив про підтримку прагнення Ю.ТИМОШЕНКО повернути Україну на демократичний шлях розвитку.

"Ми підтримували і підтримуємо європейських політиків в Україні. Україна – європейська країна, яка повинна мати європейську перспективу. Для того, щоб цього досягнути, потрібно не зневажати демократичні цінності, а зміцнювати їх", - цитує персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО слова Є.БУЗЕКА