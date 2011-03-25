Тимошенко привітала єпископа Шевчука з обранням главою УГКЦ

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО привітала єпископа Святослава ШЕВЧУКА з обранням главою Української греко-католицької церкви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

Як йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, “у ці дні, коли християни східного обряду з постом і молитвою чекають найсвітлішого свята – Великодня, владикам Вашої Церкви довелося зробити нелегкий вибір - обрати найдостойнішого. Кілька днів ми перебували в очікуванні і ось нині почули радісну звістку - Церква отримала свого главу”.

На переконання лідера “Батьківщини”, вибір Синоду УГКЦ був не випадковим. “Ваш досвід і глибока віра в Бога дають упевненість, що Ви зможете достойно продовжити справу великих попередників, світлої пам’яті: Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого та Мирослава Любачівського”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Нехай усі Ваші плані здійснюються. Бажаю Вам сил і наснаги, успіхів і натхнення”, - побажала Ю.ТИМОШЕНКО Блаженнійшому Верховному архієпископові УГКЦ Патріархові Святославу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, у Ватикані повідомлено про те, що Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI затвердив прохання про підтвердження вибору, надіслане владикою Святославом (ШЕВЧУКОМ), якого 23 березня 2011 року Синод єпископів УГКЦ канонічно обрав Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким.

Новий глава УГКЦ є наймолодшим серед єпископів УГКЦ та четвертим за віком серед наймолодших католицьких архиєреїв у світі

***Владика Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 р. у м. Стрий Львівської обл.

Досі владика Святослав був Апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).