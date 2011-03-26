Януковича назвали «близьким другом в'єтнамського народу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив вище керівництво В`єтнаму здійснити візити до України найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з Президентом В`єтнамської Соціалістичної Республіки Нгуєном Мінь ЧІЄТОМ після їх переговорів.

Зокрема, запрошення одержали Президент, прем`єр і голова Національних зборів В`єтнаму.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що подібні візити сприятимуть розвитку двосторонніх відносин.

Президент України висловив жаль, що останніми роками співпраця між двома країнами сповільнилася.

Водночас глави двох країн висловили надію, що цей етап закінчено, і тепер відносини будуть істотно активізовані та вийдуть на новий рівень.

«Ми приїхали з великими надіями, з відкритими намірами, з упевненістю, що ми почнемо новий етап наших відносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день існує величезний нереалізований потенціал.

«Вірю, що реалізація цього потенціалу принесе економічний і гуманітарний результат нашим країнам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент В`єтнаму також зазначив, що його країна готова виводити двосторонні відносини з Україною на новий рівень.

«Ми прагнемо зробити ці відносини партнерськими», - наголосив він.

Президент В`єтнаму зазначив, що країни можуть співробітничати як в економічній, так і в гуманітарній сферах.

Він подякував Україні за підготовку кадрів, які сьогодні успішно працюють для розвитку В`єтнаму.

«ЯНУКОВИЧ - близький друг в`єтнамського народу, а також мій друг особисто», - сказав Н.ЧІЄТ.

Він підтвердив свою готовність приїхати з візитом до України і доручив своєму МЗС підготувати відповідний візит.

Крім того, Президент України повідомив, що сторони домовилися провести Дні культури України у В`єтнамі й в`єтнамські Дні культури в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що подібні акції сприятимуть посиленню гуманітарних зв`язків між двома народами.