Клюєв: значна кількість чиновників чинить лютий опір реформі

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ запевняє, що опір реформі системи адміністративних послуг з боку корумпованих чиновників буде подолано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єра.

А.КЛЮЄВ відзначив, що за його розпорядженням усі міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мали подати до кінця цього тижня повну інформацію про припинення надання платних адміністративних послуг підприємствами і небюджетними установами і організаціями.

Крім того, вони мали надати інформацію про відкриття рахунків в органах Державного казначейства тими підприємствами і установам, які, згідно з постановою Кабінету міністрів від 5 січня 2011 (№ 33), мають право надавати платні адмінпослуги згідно із законодавством або міжнародними договорами.

Держказначейство зі свого боку має надати Мінекономрозвитку інформацію не лише про відкриття цих рахунків, але й про обіг коштів за цими рахунками, відзначив А.КЛЮЄВ.

Він нагадав, що уряд своїм рішенням визначив, що всі платежі, зібрані за адміністративні послуги, мають надходити до державного бюджету.

Крім того, перший віце-прем`єр зазначив, що всі міністерства і відомства мають внести на розгляд Кабміну свої пропозиції щодо переліку платних адміністративних послуг, які повинні надаватися громадянам від імені держави.

За словами А.КЛЮЄВА, Державній фінансовій інспекції було доручено подати Мінекономрозвитку повну інформацію про результати перевірок, які здійснювалися відповідно до січневої урядової постанови.

«Вся ця інформація буде ретельно проаналізована, і за її результатами терміново ухвалюватимуться рішення. Зокрема - достатньо жорсткі. Вже очевидно, що значна кількість чиновників на різних рівнях чинить лютий опір цій реформі. Вони ще не зрозуміли, що далі ніхто не терпітиме невиконання рішень Президента і уряду», - наголосив А.КЛЮЄВ.