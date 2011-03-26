Янукович дав орден нардепу-регіоналу
13:59, 26 березня 2011Політика
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«За заслуги» II ступеня
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив народного депутата від Партії регіонів Ярослава СУХОГО орденом «За заслуги» II ступеня
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається в документі, Я.СУХОГО нагороджено "за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність".
***Сьогодні, 26 березня, Я.СУХОМУ виповнилося 60 років.
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