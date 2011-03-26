Янукович дав орден нардепу-регіоналу

«За заслуги» II ступеня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив народного депутата від Партії регіонів Ярослава СУХОГО орденом «За заслуги» II ступеня Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Як зазначається в документі, Я.СУХОГО нагороджено "за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність". ***Сьогодні, 26 березня, Я.СУХОМУ виповнилося 60 років.

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