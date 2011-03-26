Одеські автомобілісти проводять акцію протесту

В Одесі місцеві автомобілісти проводять сьогодні на головній площі міста акцію протесту під гаслами: «Ні - високим цінам пальне на автозаправках!», «Вимагаємо знизити акциз на пальне», «Ні - монополістам на ринку нафтопродуктів!».

Як передає кореспондент УНІАН, вони виставили поряд зі своїми автівками порожні каністри з-під бензину.

За словами представника громадського руху «Голос народу» Максима ПІНЬКА, «вийти на акцію протесту мене, як й інших автомобілістів, змушує галопуюче зростання цін на пальне. Внаслідок нездатності уряду Миколи АЗАРОВА приборкати інфляцію, зокрема, забезпечити прозорий ринок нафтопродуктів, автомобілі в родинах більшості одеситів - вчителів, інженерів, лікарів, дрібних підприємців - стають предметом розкоші, а зовсім не засобом пересування у мільйонному місті».

“Тисячі одеситів, які живуть на чесно зароблені гроші, не можуть платити по 10 гривень за літр бензину, тому змушені закрити автівки в гаражах або залишити їх іржавіти на стоянках, - зазначив він. - Фактично ми стали жертвами поборів з боку уряду і компаний–монополістів з продажу бензину”.

Як зауважують організатори акції, «створюється таке враження, що влада наполегливо не бажає помічати очевидного: при європейських цінах на бензин у нас українська зарплата! І почала викачувати останні гроші з кишень водіїв».

«Зокрема, ми вимагаємо від Кабміну знизити розмір акцизу, - сказав М.ПІНЬКО, - причому щонайменше на 30 євро, а кошти від збору, ми вважаємо, мають акумулюватися в спецфонді і витрачатися виключно на будівництво і підтримку в належному стані автодоріг. Адже ставку в січні поточного року збільшили одразу на 38 відсотків - з 132 до 182 євро за тонну пального. Проте елементарні розрахунки показують, що витрати, наприклад, водіїв легкових авто при такому розмірі акцизу в 5-8 разів перевищують суму, яку вони раніше платили у вигляді регулярного транспортного збору».

«Якщо влада ігноруватиме наші протести, - підсумували учасники акції, - ми виїдемо разом з небайдужими людьми з сусідніх міст на всеукраїнську акцію до Києва, щоб примусити уряд і президента Віктора ЯНУКОВИЧА почути голоси обурених виборців».

Одеський громадський рух «Голос народу» створено два тижні тому з числа тих автомобілістів, хто має намір захищати свої життєві права.