Ківалова назвали «Людиною року»

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ став лауреатом премії «Людина року - 2010» в номінації «Юрист року»

Як передає кореспондент УНІАН, премію С.КІВАЛОВУ було вручено в суботу під час урочистої церемонії нагородження, що відбулася в Національному палаці мистецтв «Україна» в Києві.

«Я почав займатися правом давно. Спочатку пізнавав основи права у вищому учбовому закладі, потім передавав свої знання майбутнім поколінням. Сьогодні разом зі своїми колегами ми розробляємо і приймаємо закони, необхідні для нашого суспільства», - сказав С.КІВАЛОВ.

Він зізнався, що йому дуже приємно одержувати цю премію.

Крім того, від Всесвітньої організації юристів С.КІВАЛОВУ було вручено «Орден верховенства права» “за видатні заслуги у галузі права в Україні”.