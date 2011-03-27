Грищенко: настав час приймати рішення про зону вільної торгівлі з ЄС

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що настав час примати остаточні рішення щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це він сказав у розмові із власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, де брав участь у роботі Брюссельського форуму.

“Зараз ми вже підійшли до моменту, коли вже треба приймати рішення як з боку ЄС, так і з нашого боку”, - сказав міністр.

“Йдеться про той пакет, який буде найбільш прийнятним з точки зору балансу інтересів, як наших економічних інтересів, так і з точки зору просунення наших євроінтеграційних прагнень”, - додав К.ГРИЩЕНКО.

За словами міністра, для цього важливо бачити не лише плюси і мінуси сьогодення, але й розглядати можливі переваги і втрати у контексті розвитку української економіки та проведення реформ, які необхідно реалізовувати у усіх сферах практичного життя і які мають наближати Україну до європейських стандартів.

“Що саме ми можемо відстоювати до самого кінця, що називається, на що ми можемо погодитися з позицією ЄС, і де нам треба наполягати на певному перехідному періоді і тих компенсаціях, які й уряд має надавати, і також виходити на домовленості щодо підтримки цих зусиль з боку ЄС. Усе це - дуже складний комплекс питань”, - пояснив К.ГРИЩЕНКО.

Міністр зазначив, що одночасно уряду доводиться вирішувати питання повернення кредитів. “Маються на увазі різні кредити, у тому числі і короткострокові, які попередній уряд набирав інколи під надзвичайно високі відсотки. За це доводиться зараз, звичайно, розплачуватися”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він при цьому не надав додаткових деталей щодо таких кредитів, зазначивши лише, що йдеться про кредити, отримані не від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз розпочали переговори про Угоду про асоціацію, а 18 лютого 2008 року - офіційні переговори щодо створення зони вільної торгівлі.