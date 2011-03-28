ЄС запропонує сусідам більше малих «морквин»

Європейський Союз розробляє нові стимули для східних сусідів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Він відзначив, що зараз Європейська комісія займається переглядом Європейської політики сусідства.

«Я думаю, ми прагнемо зробити більш чітким розуміння, де ж «кінець гри» у політиці сусідства, і одночасно, з більшою диференціацією і використанням принципу «Більше за більше», створити більше стимулів, якщо хочете, більше «морквин», - сказав комісар ЄС.

«Це стосується не лише фінансової і технічної допомоги, а й допомоги в іншому сенсі», - додав він.

Ш.ФЮЛЕ відзначив, що наприкінці березня Єврокомісія вже підготувала Комюніке про нову співпрацю з південними сусідами ЄС, яке «частково відповідає на ці запитання».

Щодо відносин з східними країнами, то тут, за словами єврокомісара, необхідно почекати до початку травня, коли Єврокомісія планує завершити перегляд Європейської політики сусідства.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, виступаючи на засіданні, присвяченому Європейській політиці сусідства у рамках Брюссельського форуму, заявив про необхідність створення системи малих стимулів для східних сусідів ЄС, якщо ЄС не може запропонувати їм «велику морквину» - членство в Євросоюзі.