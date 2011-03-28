Кучма візьме ще одного адвоката

Колишній Президент України Леонід КУЧМА з огляду на дії прокуратури залучить ще одного адвоката для свого захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні біля Головного слідчого управління Генпрокуратури, куди сьогодні втретє прийшов на допит.

«Сьогодні у мене буде ще один адвокат. Прізвище його Ігор ФОМІН», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, «вживати такі заходи необхідно тому, що з тим підходом, який сьогодні є у слідства, мені здається, що мені треба посилити цю сторону (мається на увазі захист – УНІАН)”. “Зрозуміло чому: якщо ми хочемо в Україні дійти істини, то треба з обох боків, щоб була добра доказова база”, - додав Л.КУЧМА.