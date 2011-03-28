Азаров звільнив заступника голови правління Нафтогазу

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням звільнив В’ячеслава СОБОЛЄВА з посади заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження Кабміну (№234-р від 28 березня ц.р.) обнародуване на урядовому порталі.

Згідно з документом, В.СОБОЛЄВ звільнений за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, В.СОБОЛЄВ був призначений на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» 24 лютого 2010 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.