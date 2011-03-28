Присяжнюк: ПР вивела Київську область у кращі регіони України

Голова Київської обласної державної адміністрації, перший заступник керівника Київської обласної організації Партії регіонів Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що упродовж року політична сила, яку він представляє, вивела Київщину із аутсайдерів у десятку найкращих регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на засіданні 18-ї конференції Київської обласної організації ПР, що відбулася сьогодні у столиці.

Губернатор констатував, що представники Партії регіонів, які сьогодні входять до органів місцевої влади різних рівнів на Київщині, довели спроможність ефективно працювати заради підвищення добробуту людей.

Зокрема, А.ПРИСЯЖНЮК навів дані, що за рік обсяги промислового виробництва в регіоні зросли на 8%. Також збільшилися обсяги валової продукції сільського господарства, відновилося житлове будівництво, а також будівництво об’єктів соціальної сфери.

«Цього року буде реалізовано щонайменше 10 інвестиційних проектів на загальну суму близько 1 млрд. дол. Це дасть змогу створити більше 20 тис. робочих місць», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Також, за його словами, обласна влада послідовно вирішує наявні земельні конфлікти.

«За рік, що минув, було видано 100 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки», - повідомив він.

А.ПРИСЯЖНЮК також зазначив, що на Київщині надходження до бюджетів усіх рівнів зросли на 56%, що становить майже 6 млрд. грн.

«Влада також повернулася обличчям до сфери охорони здоров’я», - наголосив губернатор.

Водночас, за його словами, «сьогодні ми можемо наводити суттєві цифри щодо соціально-економічного розвитку».

«Але, на жаль, практично люди їх не відчувають. Якщо казна держави і області були повністю спустошені за попередні роки, то про що можна говорити? І тому суттєвого покращення життя мешканців області ще не досягнуто», - констатував А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що поки складно суттєво підвищити пенсії та зарплати вчителям, лікарям. Також, за словами губернатора, не може задовольняти нинішній стан охорони здоров’я.

«Але результати нашої роботи полягають у тому, що люди повірили нам. Вислуховуємо кожного, намагаємося вирішити проблеми людей», - наголосив перший заступник голови Київської обласної організації Партії регіонів.