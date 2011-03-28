Янукович пропонує заборонити держслужбовцям бути членами партій

20:30, 28 березня 2011
Політика
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У ВР зареєстровано законопроект

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує заборонити державним службовцям бути членами політичних партій.

Про це йдеться в зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті Президента “Про державну службу”.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ пропонує внести зміни в Закон “Про політичні партії в Україні”, зазначивши, що членами політичних партій не можуть бути державні службовці.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ ініціює внести зміни в Закон “Про відпустки”.

Зокрема, Президент пропонує надавати особам, які зареєстровані як кандидати на пост Президента України, у народні депутати України, у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, на посаду сільського, селищного, міського голови надавати відпустки без збереження заробітної плати на період виборчого процесу.

 

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