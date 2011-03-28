Білорусь тимчасово скоротила забір нафти з «Одеса-Броди»

Білорусь скоротила обсяги забору нафти з нафтопроводу «Одеса-Броди» через плановий капітальний ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії Андрій ШИШКО.

«На Мозирському НПЗ, куди поставляється нафта азербайджанська по трубопроводу («Одеса-Броди» - УНІАН), плановий капітальний ремонт на 3 тижні. Фактично завод працюватиме один тиждень при повному завантаженні. У зв`язку з цим просто знижено обсяги купівлі всієї нафти – й російської, й азербайджанської, й венесуельської, яка йде на завод. Через місяць усе ввійде до нормального ритму», - сказав А.ШИШКО.

При цьому він зазначив, що обсяг забору нафти внаслідок ремонту НПЗ буде скорочено приблизно на 40%.

Також, за словами заступника генерального директора, через ремонт на НПЗ і завантаженість нафтових резервуарів буде відкоригований графік заміщення в нафтопроводі технологічної нафти Urals на Azeri Light. Якщо раніше планувалося, що заміщення буде проведено до квітня, то нові терміни можна буде визначити після 14 квітня.

«Всі ці обсяги зав`язані на резервуари гомельської «Дружби» й Мозирського НПЗ. Вони зараз просто повні», - зазначив А.ШИШКО.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на неофіційні джерела, з середини минулого тижня в нафтопровід «Одеса-Броди» з азербайджанської сторони не надходить нафта, яка прокачується в порядку заміщення венесуельської нафти, а білоруська сторона не проводить забір нафти з нафтопроводу.

Перший віце-прем`єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО спростував інформацію про те, що РБ відмовилася від закупівель нафти у Венесуели.

«Ні від чого Білорусь не відмовлялася й не збирається відмовлятися», - сказав він у коментарі УНІАН.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса-Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.