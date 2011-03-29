Тимошенко: що стосується Ющенка, то було два варіанти

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що всі її протиріччя з екс-президентом Віктором ЮЩЕНКОМ базувалися не на особистісному грунті.

Про це вона заявила під час ефіру "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що коли людину обирають, то їй дають шанс і покладають на неї надії. "Якщо ви будете десь чути, що у нас були особисті конфлікти з ЮЩЕНКОМ, то просто знайте, що це були конфлікти цінностей", - сказал вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у неї було два варіанти: або сприймати, те, що клани продовжують керувати країною через нового Президента, або в межах своїх сил боротися з цим. "І я з цим боролася....Тому це не міжособистісні були протиріччя, це протиріччя виконання тих обіцянок, які ми давали людям", - підсумувала екс-прем`єр-міністр.