БЮТ: Київадміністрація зможе продати, виміняти, віддати майно міста

Лідер фракції «БЮТ - Батьківщина» у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА заявляє, що столична міська держадміністрація хоче стати власником акцій майна господарських товариств, що належать територіальній громаді Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції.

Зокрема, за словами Т.МЕЛІХОВОЇ, до порядку денного сесії Київради на 31 березня внесено проект рішення, що передбачає передачу виконавчому органу прав власника акцій у майні господарських товариств, що належать громаді. За її інформацією, відповідний пункт про зміну власника акцій територіальної громади Києва прописаний у проекті рішення «Про програму приватизації територіальної громади Києва на 2011-2012 роки».

«Ставши власником акцій майна господарських товариств, КМДА зможе продати, виміняти, віддати майно громади, як кажуть, з-під поли без відома Київради і тим паче киян. Бо одна справа, коли рішення про зміну власності вирішуються на сесії Київради депутатами під прицілом камер і на очах киян, а інша річ, коли завідувати майном стане КМДА. Тоді депутати та кияни не матимуть змоги знати, що і куди ділося», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді виступає категорично проти здійснення Головним управлінням комунальної власності виконавчого органу Київради (КМДА) повноважень власника акції територіальної громади Києва у майні господарських товариств та вимагає виключити відповідний пункт із зазначеного проекту рішення.

«Ми вже маємо головний біль із «Київенерго», коли акції громади невідомо куди ділись і кому зараз належать, через що кияни не мають змоги впливати на свавілля із підняттям цін на комунальні послуги у столиці. А тепер уявіть, що подібні схеми відчуження часток громади КМДА зможе втілювати щодо тих підприємств, де є акції громади Києва», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, повернення незаконно приватизованих підприємств територіальній громаді столиці почалося минулого року після зміни керівництва КМДА. 6 листопада 2010 року тодішній перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що стратегічні підприємства столиці, повернені в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

О.ПОПОВ зазначив, що за дуже невеликий період часу було проведено дуже велику відповідну роботу: "Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».

О.ПОПОВ нагадав про рішення Київради від 28 жовтня 2010 року, яким з програми приватизації було виключено 300 об`єктів комунальної власності. «Ми вважаємо, що вони є важливими для територіальної громади, і ми їх не включатимемо надалі і взагалі розглядати питання їхнього можливого відчуження», - запевнив він.

Зокрема, як вже відомо, саме Київрада 28 серпня 2008 р. дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%; продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

Остаточно питання з повернення акцій цих двох компаній територіальній громаді столиці було вирішено Вищим господарським судом України 1 березня ц.р. Суд підтвердив право власності громади Києва на блокуючі пакети акцій ВАТ «Київводоканал» (25,46%) та ВАТ «Київгаз» (28,46%).