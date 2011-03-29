Помічником глави МЗС став пастор «Посольства Божого»

Головою Громадської ради при МЗС обрано пастора "Посольства Божого" Олександра Кормана.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

До громадської ради Корман делегований Міжнародною громадською організацією "Асоціація сприяння розвитку національного лідерства".

За словами джерел, вибори супроводжувалися скандалом, оскільки з цією кандидатурою були незгодні представники аналітичних центрів, які зазвичай входять до громадської ради при МЗС.

Ірина Бекешкіна з фонду Демократичні ініціативи на своєму Фейсбук назвала вибори глави громадської ради "рейдерством".

"33 члени Громадської ради пішли зі зборів, протестуючи проти того фарсу. В результаті у складі Громадської ради не залишається жодної (!) з організацій - аналітичних центрів, які багато років працювали у сфері міжнародної політики", - зазначила вона.

"А головою Громадської ради обраний Корман - пастор Посольства Божого, який і організував це рейдерство", - додала Бекешкіна.

За словами Бекешкіної, "Корман привів за собою десь із 50 людей від організацій, кожна з яких не має жодного відношення до питань міжнародних відносин".

"Досі думала, що рейдерство стосується бізнесу. Але це можливе всюди", - додала Бекешкіна.

Згідно із положенням, Громадська рада при МЗС має право подавати обов`язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів.

Крім того, Громадська рада здійснює громадський контроль за діяльністю МЗС.