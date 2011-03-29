Адвокат прогнозує, що доказів вини Кучми не зберуть

Представник інтересів вдови журналіста Георгія гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ у суді Валентина ТЕЛИЧЕНКО вважає, що «через недолугість слідства, через політичну волю на різних етапах фактично доказів вини колишнього Президента зібрано не буде».

Про це вона заявила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

В.ТЕЛИЧЕНКО заявила: “Це, до певної міри, прогноз”. “Сьогодні такі передумови склалися. Це є не тому, що КУЧМА не винен, не тому, що я хочу сказати, що він винен (я цього не хочу сьогодні сказати)… Але невжиття заходів протягом тривалого проміжку часу (понад 10 років) призвело до того, що сьогодні довести вину замовників буде надзвичайно складно. Сьогодні з’ясувати, хто вони, ці замовники, також надзвичайно складно», - вважає В.ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, екс-президент Леонід КУЧМА усвідомлює, що записи колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА не можуть сьогодні бути використані як докази.

В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що “обвинувальний висновок може посилатися на записи МЕЛЬНИЧЕНКА”, і додала, що не було зроблено ряд дій щодо них, тому “всі, чиї голоси лунають у записах МЕЛЬНИЧЕНКА, сплять спокійно”.

Як наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО, хоча плівки і містяться у матеріалах справи, проте остаточно визнати їх доказом може лише суд.

В.ТЕЛИЧЕНКО також повідомила: «Оскільки я тепер маю і постанову щодо порушення кримінальної справи щодо КУЧМИ, і відповідні постанови щодо ПУКАЧА, я можу стверджувати, що робочою версією слідства на сьогодні є версія, за якою Леонід КУЧМА давав вказівку вжити тих заходів, які були вжиті щодо журналіста ПОДОЛЬСЬКОГО у червні 2000 року. А вже далі, мовляв, тодішній міністр МВС Кравченко сам вирішив вбити журналіста, сам дав наказ ПУКАЧУ вбивати журналіста (Г.Гонгадзе - УНІАН)».