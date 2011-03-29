Єжель підводить до того, що «Україну» продадуть Росії

Питання про подальшу долю крейсера «Україна», який знаходиться біля причалу суднобудівного заводу ім. 61-го комунара в Миколаєві, має вирішитися під час робочого візиту в Україну міністра оборони Російської Федерації Анатолія СЕРДЮКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Миколаєві міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ під час відвідин заводу ім. 61-го комунара.

«Недавно я був у Росії, де зустрівся з міністром оборони Російської Федерації Анатолієм СЕРДЮКОВИМ. Ми обговорили всі питання. В результаті ми відпрацьовуємо формулу для визначення подальшої долі крейсера. Найближчим часом буде вирішено питання стосовно корабля».

М.ЄЖЕЛЬ сказав про три варіанти перебігу подій. «Перший – реалізувати корабель російській стороні. Другий – реалізувати корабель іншій стороні, якщо російській стороні він не потрібен. Але реалізувати без російської сторони ми не можемо, тому що там є інтелектуальна власність Росії. Третій варіант – нікому він не потрібний. Що тоді далі з ним робити?», - запитав М.ЄЖЕЛЬ.

Міністр також повідомив, що візит А.СЕРДЮКОВА в Україну очікується 18-19 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2010 року Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Кажучи, зокрема, про перспективи співпраці у сфері суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», що знаходиться в Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Верховна Рада 6 липня скасувала постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова і прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, щоб крейсер носив назву “Україна”.

Ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році був укладений новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.