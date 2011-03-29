Почалася безстрокова акція протесту «Поверни собі Україну!»

Сьогодні ввечері у Сумах на пішохідній вулиці Соборній у центрі міста відбувся мітинг у рамках безстрокової акції протесту «Поверни собі Україну!», що стартувала в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь близько тисячі сумчан, багато з яких тримали в руках плакати з протестними гаслами, а також державні прапори України.

Організатором акції виступила Громадська рада Сумщини.

Виступаючі на мітингу наголошували, що чинна влада привела до зубожіння народу замість обіцяного покращення життя «вже сьогодні», а її «репресивні» реформи спрямовані на «катастрофічне» погіршення добробуту простих людей.

Також на мітингу було зачитано текст листа до сумчанам лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА, який підтримав акцію «Поверни собі Україну!».

Крім того, на мітингу виступив його брат Сергій ЛУЦЕНКО, який закликав сумчан звернутися до жителів інших регіонів країни з проханням почати в своїх областях подібні акції.

«Прошу вас забути нині про свою партійність і об`єднатися у цей час під єдиним державним прапором України», - сказав С.ЛУЦЕНКО, запросивши усіх сумчан прийти і в наступні дні на продовження безстрокової акції.

На мітингу виступив також народний депутат України Юрій ГРИМЧАК, який закликав сумчан не боятися діючої влади, а відкрито заявляти про свої вимоги. За його словами, нинішня влада сама боїться народу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Координаційній раді громадськості Сумщини, починаючи з 30 березня в Сумах у формі флеш-мобів пройдуть акції протесту проти дій нинішньої влади. Так, зокрема, перша з акцій під назвою «Остання сорочка» пройде під будівлею міської податкової інспекції. Ще дві - «АнтиТабачник» і пікетування пенсійного фонду - відповідно 31 березня і 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Сумах представниками громадських, профспілкових, підприємницьких, молодіжних організацій і промислових підприємств створено Координаційну раду Сумщини для проведення акцій протесту проти «антинародних» дій нинішньої влади.

Координаційна рада закликає громадян України приєднатися до безстрокової акції протесту «Поверни собі Україну!», щоб змусити владу повернутися до проблем простих громадян і служити народові.

До таких дій активістів спонукали наступні соціальні явища: постійне зростання цін на електроенергію, воду, тепло, газ, істотне підвищення цін на найнеобхідніші продукти, зокрема, гречку, борошно, олію. Також вони виступають проти підвищення пенсійного віку, передбаченого пенсійною реформою, масового закриття лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів у рамках "медичної реформи", "освітньої реформи", яка «позбавляє наші села шкіл взагалі, а міста залишаються без українських шкіл».