”Беркут” спочатку захопив Генпрокуратуру, а потім побив динамівських фанатів

Виконувач обов`язків генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК заявив, що за фактом перевищення службових повноважень працівниками спецпідрозділу "Беркут" під час матчу "Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк) 27 травня порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на прес-службу В.Шемчука.

"Ми всі були свідками тих подій, які відбувалися на стадіоні під час матчу "Динамо" (Київ), – "Шахтар" (Донецьк), бачили дії, реакцію працівників міліції, підрозділів швидкого реагування "Беркут" на дії фанів київського "Динамо", бачили факт побиття неповнолітніх працівниками міліції", - пояснив в.о. генпрокурора.

Він зазначив, що представники силових органів "неадекватно зреагували на дрібне хуліганство, здійснене на трибунах стадіону і застосували силу".

За словами В.Шемчука, прокуророві міста Києва надіслані відповідні матеріали для розслідування цієї справи, і він зобов`язується "в повному обсязі об`єктивно і всесторонньо розглянути всі події, які відбувалися того дня на столичному стадіоні".

"Прокурор столиці повинен ухвалити рішення про залучення всіх винних до передбаченої законом кримінальної відповідальності", - наголосив В.Шемчук.

За повідомленням прес-служби, станом на сьогодні в міліції є 13 заяв від фанів футбольного клубу "Динамо", а також звернення від керівництва клубу і від батьків неповнолітніх, які були побиті.

За даними В.Шемчука, представникам Генпрокуратури протягом перевірки вдалося встановити, що окрім подій 27 травня, в ніч з 27 на 28 травня працівники системи МВС в одній з міліцейських дільниць завдали громадянам тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

"Є фото осіб, які завдали ці тілесні ушкодження, і фото працівників міліції, які віддавали накази про наведення, в лапках, порядку на трибунах стадіону", - повідомив В.Шемчук.

Також за його інформацією, саме ці особи "ідентифікуються" разом з іншими особами, які свого часу захоплювали Генпрокуратуру.

Тому під час оголошеного розслідування буде встановлений "зв`язок між діями працівників "Беркута" в Генпрокуратурі і діями працівників того ж "Беркута" на стадіоні "Олімпійський".

Як повідомлялося, під час футбольного матчу “Динамо” - “Шахтар”, за яким з трибуни спостерігали прем`єр-міністр і Президент України, відбулися зіткнення між “Беркутом” і фанатами “Динамо”. Як стверджують болільники, бійка і побиття міліцією сотень людей (зокрема, жінок і дітей) почалися після того, як на трибунах були запалені файєри.

За протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.