Симоненко вимагає не допустити перетворення ставки Гітлера на музей

Фракція Комуністичної партії України у Верховній Раді вимагає від уряду вжити жорстких заходів і не допустити перетворення місця, де під час війни була розташована ставка Гітлера “Вервольф”, на музейно-меморіальний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідер КПУ, голова парламентської фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО.

Як наголосив П.СИМОНЕНКО, “і все це робиться в той час, коли держава, фактично, покинула наших ветеранів напризволяще, позбавила їх гідного соціального захисту і турботи. Коли націонал-фашистами руйнуються пам’ятники воїнам-визволителям, коли влада неспроможна знайти у бюджеті кошти на впорядкування меморіалів та могил справжніх героїв - переможців у Великій Вітчизняній і Другій світовій війні”.

За словами П.СИМОНЕНКА, щороку 9 травня народ України святкує Велику Перемогу, “але деякі державні чиновники, мабуть, хочуть познущатися з ветеранів війни і вшанувати цього дня нацистських злочинців Третього Рейху. Треба дати таким чиновникам “по руках”.

“Тільки один приклад того, що повинен, на думку ініціаторів, пропагувати і вивчати цей так званий музейно-меморіальний комплекс: щоб залучити жіночу і молодіжну аудиторію до вивчення історії Другої світової і Великої Вітчизняної війни, автори пропонують зосередитися на експозиції, яка відображатиме стосунки Гітлера і Єви Браун! Це безглуздя і дикунство!», - вважає лідер комуністів.

Також П.СИМОНЕНКО наголосив, що створення подібних «меморіальних комплексів», спрямоване на пропаганду фашизму, несе в собі велику суспільну загрозу – «загрозу неофашизації України, і суперечить як вітчизняним так і міжнародним законам і нормам».

Як повідомляв УНІАН, голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА запропонував створити туристичний маршрут на «Ставку Вервольф», який планується відкрити до дня Перемоги 9 травня 2011 року. М.ДЖИГА припускає, що обласний бюджет матиме 2% додаткового доходу після створення історико-меморіального комплексу пам`яті жертв фашизму на території ставки «Вервольф».

М.ДЖИГА сказав, що ініціюючи створення історико-меморіального комплексу на цій території, за мету ставилось донесення історичної правди до людей, виховання патріотичного ставлення до своєї історії і народної пам’яті у молоді.

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" (нім. Werwolf - «перевертень») розміщувалася за 8 км на північ від Вінниці, біля села Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що і для наступних бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти почала з квітня 1942, в березні в 1944 р., напередодні німецького відступу, ставку підірвали.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» у Східній Прусії. Ставка мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриття - 4,5 м.