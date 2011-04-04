Вбитого депутата “Батьківщини” поховають у Чечні

Вбитого на Хмельниччині депутата обласної ради від ВО “Батьківщина”, впливового бізнесмена Адама Яхієва поховають на його Батьківщині - у Чечні.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 3 квітня, у Кам’янці-Подільському відбулося прощання з А.Яхієвим. Наразі тіло загиблого родина повезла у Чечню Російської Федерації, де планують похоронити біля його батька.

Як повідомляв УНІАН, У Хмельницькій області в ніч на 2 квітня вбито депутата Хмельницької обласної ради від "Батьківщини", відомого в області бізнесмена А.Яхієва.

За словами голови Хмельницької обласної організації ВО "Батьківщина", народного депутата від БЮТ Василя КРАВЧУКА, "вбивство сталося у власному будинку депутата облради. Його вбито з 9-міліметрової зброї”. “Одна із версій - це зведення стосунків та бізнесових інтересів", - зазначив він.

В.КРАВЧУК повідомив, що в суботу, 2 квітня, мали відбутися збори акціонерів ВАТ "Адамс", генеральним директором якого був А.Яхієв.

За фактом вбивства депутата порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).