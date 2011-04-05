Яценюк: мені важливо, що скаже Янукович у четвер

Народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК хоче почути від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у четвер під час оголошення Щорічного послання у Верховній Раді про те, які зміни глава держави пропонує до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Мені важливо, що В.ЯНУКОВИЧ скаже у четвер з цього приводу», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що важливо знати, яка у В.ЯНУКОВИЧА мотивація внесення змін до Конституції. Депутат не виключає, що йдеться про те, щоб «легітимізувати владу остаточно, бо рішення Конституційного Суду не надає повної стовідсоткової легітимності».

А.ЯЦЕНЮК також додав, що важливо дізнатися, які Президент України «ставить для себе і для країни основні завдання щодо конституційного процесу і як якісно це змінить життя країни після внесення змін до Конституції».

Разом з тим А.ЯЦЕНЮК висловив сумнів, що це матиме позитивні наслідки для України. Говорячи про це, лідер “Фронту Змін” не виключив, що В.ЯНУКОВИЧ навіть може погодитися, щоб Конституційна комісія була створена в парламенті України.