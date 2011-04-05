Генпрокуратура відпустила Кучму до Дніпропетровська
12:29, 05 квітня 2011Політика
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Сьогодні ховають гендиректора КБЮ
Генеральна прокуратура дозволила колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ відвідати сьогодні Дніпропетровськ.
Про це повідомляє прес-служба президентського фонду Л.КУЧМИ «Україна».
Генпрокуратура дозволила Л.КУЧМІ залишити 5 квітня Київ і поїхати до Дніпропетровська для присутності на похороні генерального директора і конструктора «Конструкторське бюро «Південне» Станіслава Конюхова.
Як повідомлялося, на церемонії прощання з С.Конюховим сьогодні присутній також чинний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
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