Генпрокуратура відпустила Кучму до Дніпропетровська

Генеральна прокуратура дозволила колишньому Президенту України Леоніду КУЧМІ відвідати сьогодні Дніпропетровськ.

Про це повідомляє прес-служба президентського фонду Л.КУЧМИ «Україна».

Генпрокуратура дозволила Л.КУЧМІ залишити 5 квітня Київ і поїхати до Дніпропетровська для присутності на похороні генерального директора і конструктора «Конструкторське бюро «Південне» Станіслава Конюхова.

Як повідомлялося, на церемонії прощання з С.Конюховим сьогодні присутній також чинний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.