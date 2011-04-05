Королевська попередила Тігіпка: його «варварський крок» до добра не доведе

У результаті урядової «детінізації» скоротяться кількість робочих місць і рівень зарплат, зростуть ціни на продукцію, тоді як основним результатом реальної легалізації ринку праці має стати зростання зарплат.

Так в ефірі програми «Про головне» на Першому національному телеканалі голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала представлені 4 квітня віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ законопроекти з легалізації ринку праці і зарплат в Україні.

«Люди змушені нелегально працювати й одержувати зарплати в конвертах тільки тому, що не можуть знайти легальної роботи з гідною зарплатою. Сьогодні немає достатньої пропозиції робочих місць з гідною легальною зарплатою. Тому будь-які методи репресій, тиск викличе зворотну реакцію – ще більшу тінізацію ринку зарплат. Ми це вже проходили з Податковим кодексом – розширили повноваження податкових органів й одержали збільшення безробіття, зростання заборгованості із зарплати та стрибки цін на основні товари, - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, «сьогодні все робиться для того, аби остаточно завести економіку в тінь, бо в тіньовій економіці люди працюють поза правовим полем і стають злочинцями. Все це робиться з однією метою - убогими й безправними легше управляти. Тому замість боротьби із зарплатами «в конвертах» ведеться боротьба за «конверти».

Як відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, репресивні заходи, закладені в законопроектах з легалізації ринку праці С.ТІГІПКА, обернуться зниженням реальної заробітної плати і скороченням робочих місць. При цьому зростуть ціни на продукцію, оскільки роботодавець змушений платити державі більше податків і штрафів.

«Ми прекрасно розуміємо, що роботодавці перекладуть навантаження або на найнятого працівника, або на собівартість продукції. І тим самим буде черговий виток зростання цін. Це абсолютно антиекономічний, варварський крок», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За даними депутата, найнижчі зарплати – у сферах освіти, медицини, сільського господарства. «Необхідно зробити все для того, аби люди могли одержати легальне працевлаштування, аби в жодному разі ця чергова реформа не позначилася на людях, яких буде скорочено і позбавлено свого робочого місця», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що для легалізації ринку заробітної плати необхідно застосувати економічні стимули. «Перше і найголовніше, що потрібно зробити – це зменшити ставку оподаткування фонду зарплати до такого рівня, за якого людям вигідно одержуватиме легальну зарплату, роботодавцям вигідно платити з неї податки і мати легальне працевлаштування», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як приклад вона привела США, де обов`язкові внески на пенсійне забезпечення становлять 12,4% і Швецію – із 17,2% податку. «Не дивно, що в цих країнах вигідно платити легальну зарплату, і люди одержують свої доходи офіційно. В Україні обов`язковий внесок сягає 50%. Якщо роботодавець нарахував 1000 грн., то на руки працівник одержує трохи більше як половину цієї суми, а 500 грн. – забирає держава у вигляді податків. Якби у нас була така ставка внеску як у США, то у людей залишалося б не 500, а 880 грн.», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат повідомила, що вона готує альтернативну концепцію детінізації ринку праці, яка буде представлена громадськості найближчим часом. Серед основних положень цієї концепції – перерахунок мінімальної заробітної плати. «Держава повинна перестати обманювати своїх людей. Тільки коли влада чесна з народом, вона може вимагати взаємної чесності. Мінімальна зарплата, встановлена сьогодні (960 грн.) не відповідає реальним цінам і реальним потребам людей. Тому ми наполягаємо на тому, аби підняти мінімальну заробітну плату бодай до 1400 грн.», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, необхідно ввести прогресивну шкалу оподаткування заробітної плати. «Людям, у яких заробітна плата менша, необхідно дати можливість одержувати на руки більше за рахунок зниження ставки», - сказала голова комітету. Також вона вважає, що необхідно відмінити сплату інвалідами і пенсіонерами єдиного соціального внеску, що набув чинності з 1 січня.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА пропонує підвищити соціальне забезпечення пенсіонерів. Для цього в парламенті зареєстрований законопроект про спрямування коштів, виручених державою від продажу «Укртелекому», на доплати пенсіонерам, які одержують пенсії нижчі за прожитковий мінімум.