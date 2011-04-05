Джарти каже, що їздить до Австрії, бо кататися на Ай-Петрі боїться
Відпустку провів на курорті
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ провів відпустку в горах Австрії, катаючись на лижах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський прем`єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Сімферополі.
"Провів (відпустку) нормально. Я дуже люблю лижі, займаюся ними більш як десять років. У мене онук уже став на лижі. Я із задоволенням провів цей час", - сказав В.ДЖАРТИ.
На уточнююче запитання, відпочивав він на українському чи закордонному гірськолижному курорті, він відповів: "Це Австрія, австрійські гори".
На запитання, чи катався він на лижах на горі Ай-Петрі на півдні Криму, В.ДЖАРТИ заявив: "Я боюся там кататися".
Як повідомляв УНІАН, В.ДЖАРТИ пішов у відпустку 9 березня до початку квітня.
Міністерство курортів і туризму Криму в березні запропонувало оголосити територію плато Ай-Петрі курортом місцевого значення.
Висота гори Ай-Петрі становить 1234 метри.