Наша Україна та БЮТ завалять Мороза заявами про заяви

Фракції «Наша Україна» і БЮТ після перерви у засіданні парламенту мають намір подати голови Верховної Ради V скликання Олександру МОРОЗУ письмові повідомлення про заяви депутатів-опозиціонерів про вихід із фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від «Нашої України» Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Він спростував заяви представників коаліції щодо начебто існування у 45 заявах помилок. Р.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що кожна заява народного депутата має відповідний лист – реєстр про підтвердження реєстрації.

Він наголосив, що якби заяви мали помилки, то вони не були б зареєстровані в апараті ВР.

Крім того, Р.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що ще три народних депутати від «Нашої України» подали заяви про вихід із фракції, і таким чином, уже 65 “нашоукраїнців” подали відповідні заяви.