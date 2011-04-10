Гриценко не вірить, що нинішня влада боротиметься з корупцією

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) не вірить, що нинішня влада боротиметься з корупцією.

В ефірі програми «Шустер Live» на Першому національному телеканалі у п’ятницю ввечері А.ГРИЦЕНКО сказав, що в Україні сформовано «п’ять крупних потоків, які реально отримують власність, майно й управління країною».

За його словами, склалася ситуація, коли «все монополізовано», і це призводить не лише «до захмарних цін», у тому числі на житлово-комунальні послуги.

Як сказав А.ГРИЦЕНКО, аналізуючи, як діє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, які закони вносить у парламент і які кадрові рішеня приймає, стає зрозумілим, що він "поділяє стиль управління Павла Івановича ЛАЗАРЕНКА”.

За словами А.ГРИЦЕНКА, П.ЛАЗАРЕНКО, якого “запитували: Коли Ви будете вже ділитися (коли він був хазяїном країни), казав: буду ділитися тоді, коли все стане моїм”.

Як додав А.ГРИЦЕНКО, “зараз за такою ідеологією побудована вся влада”. “Тому ніякої боротьби з корупцією рішучої не буде, бо вона (влада - УНІАН) сама є породженням цієї корупції”, - зазначив народний депутат.