Експерт: формула «3+1» з Україною Росії нецікава

Експерт-міжнародник, професор Київського Національного університету ім. Т.Шевченка Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає, що Росія не зацікавлена у співробітництві України з Митним союзом за формулою «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції на тему: «Підсумки візиту Володимира ПУТІНА до України».

За словами експерта, для того, аби спрацювала формула «3+1», потрібно, щоб не тільки Україна на це погодилася, а й Росія сприйняла цю формулу. «А навіщо Росії така формула, їй Україна цікава як член Митного союзу, тому що для Росії це геополітичний проект, а не економічний. Тому Росія в такій пакетній угоді буде просто не зацікавлена, це не дає втягнути Україну в цей російський інтеграційний проект», - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Він зазначив, що Росія вибудовує з Україною класичну неоколоніальну модель відносин.

«При такій неоколоніальній моделі Росія зацікавлена створити замкнуті цикли виробництва за рахунок перебирання українських підприємств і виробництва продукції на території Росії. Після того, як заводи, подібні «Антонову» та «Мотор Січі», будуть побудовані на території Росії, в Україні ці заводи просто закриють»,- сказав експерт.

Він також відзначив, що в разі, якщо Україна стане членом Митного союзу, переговори з ЄС про зону вільної торгівлі буде вести вже не Київ, а Москва.

Експерт вважає, що Україні стратегічно вигідно мати зону вільної торгівлі з ЄС. За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, головними для модернізації української економіки є інвестиції і технології.

«Якщо ми подивимось на долю інвестицій в наших економічних відносинах, то 70% іноземних інвестицій - це інвестиції ЄС, а не Росії. Росія використовує тільки тіньові схеми для скупки українських підприємств, вона не вкладає в нові технології, в модернізацію», - сказав він.

Експерт також відзначив важливість формування прозорого європейського бізнес-середовища в Україні. На його переконання, це стане можливим, коли Україна увійде в зону вільної торгівлі з ЄС.

«Якщо ми йдемо в зону вільної торгівлі з ЄС, ми виграємо стратегічно, а якщо в Митний союз, стратегічно ми програємо. Можливо, певні тактичні переваги отримаємо, але по харківських угодах ми бачимо, що це дірка від бублика, тому що реально ніяких економічних преференцій за харківські угоди ми не отримали», - додав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.