Дружина Луценка заявляє, що слідчий не допускає лікарів до її чоловіка

Слідчий Генеральної прокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО, який очолює слідчу групу з розслідування кримінальної справи проти колишнього міністра внутрішніх справ, лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА, відмовляється допустити до нього лікарів.

Про це заявила дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

За словами І.ЛУЦЕНКО, 4-місячне перебування у СІЗО вплинуло на здоров’я її чоловіка. «Юра ніколи на жалівся, лише інколи звертав увагу на якісь незручності. Але зараз стан його здоров’я погіршився і це видно з першого погляду», - зауважила вона.

І.ЛУЦЕНКО повідомила, що зверталася до однієї з клінік, описала симптоми погіршення здоров`я її чоловіка, і лікарі порадили їй зробити розгорнуті аналізи крові. «Забір крові відбувся у СІЗО. Результати аналізів підтвердили, що в організмі мого чоловіка відбувається певний запальний процес у достатньо серйозній динаміці. Пізніше начальник медчастини СІЗО особисто провів медичне обстеження і підтвердив, що мій чоловік має серйозні проблеми зі здоров’ям», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

За її словами, для повного з`ясування причини погіршення здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА необхідні додаткові медичні обстеження й отримання кваліфікованої консультації лікаря, що неможливо здійснити силами і засобами медичної частини СІЗО.

Як наголосили у прес-службі партії, для отримання дозволу на допуск лікаря у слідчий ізолятор І.ЛУЦЕНКО подала усі необхідні документи слідчому С.ВОЙЧЕНКУ, який одноосібно вирішує подібні питання. «Але, незважаючи на результати аналізів крові та висновки начмеду СІЗО, слідчий без обґрунтування причин відмовив моєму чоловікові у консультації лікаря», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Вона зауважила, що екс-голові Держмитслужби України Анатолію МАКАРЕНКУ, який також перебуває у СІЗО і має серйозні проблеми зі здоров`ям, слідчі теж відмовили у наданні незалежної медичної допомоги через нібито неналежне оформлення запиту.

«Відмову у наданні кваліфікованої медичної допомоги моєму чоловікові я розцінюю як один із методів тиску на нього. Мова ж іде не про те, що Ю.ЛУЦЕНКА треба відправити із СІЗО в санаторій, а про те, щоб просто дозволити лікарю потрапити в ізолятор і кваліфіковано його обстежити», - обурилась І.ЛУЦЕНКО.

Вона додала, що Ю.ЛУЦЕНКО у п’ятницю ознайомиться із 46-м томом кримінальної справи і йому залишиться прочитати останній, «таємний» том, у якому містяться відомості про державну таємницю. Ю.ЛУЦЕНКО планує завершити читання всієї справи на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКА у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.