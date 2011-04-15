Янукович каже, що покладає на українську молодь великі надії

Глава держави вручив відзнаки лауреатам премії Президента України для молодих вчених та свідоцтва володарям грантів Президента України для обдарованої молоді. Звертаючись до молодих учених, Віктор Янукович відзначив: "Мені надзвичайно приємно сьогодні зустрітися з вами – лауреатами премії Президента України для молодих вчених та володарями грантів Президента України для обдарованої молоді".

Вітаючи лауреатів з досягненнями, Президент висловив переконання, що сьогоднішня нагорода для кожного із присутніх не остання, і попереду їх чекає ще чимало успіхів.

"Як Президент України бачу турботу про молодь одним із своїх пріоритетів", - цитує Президента його прес-служба.

Глава держави зазначив, що на засіданні Громадської гуманітарної ради звертав увагу на необхідність забезпечити такі умови розвитку молоді, щоб вона зростала здоровою фізично і духовно, одержувала добру освіту та можливості для самореалізації.

"Впевнений – ми ці питання вирішимо разом з вами", - констатував Президент.

"У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки значне місце відведено роботі з підвищення конкурентоспроможності української освіти, формування державного замовлення для підготовки фахівців відповідно до потреб ринку праці, створення умов для здорового способу життя, активного відпочинку та занять масовим спортом", - сказав Глава держави, зауваживши, що успішність розпочатих реформ значною мірою залежить і від "активної громадянської позиції, відповідальності за майбутнє держави" сьогоднішніх лауреатів.

"Ваші знання, вже накопичений досвід як ніколи сьогодні потрібні Україні для її модернізації. Покладаю на вас великі надії. Сьогодні ми відзначаємо досягнення молодих вчених, які стали лауреатами премії Президента України та гідно продовжують кращі традиції української науки, яка завжди славилася своїми дослідницькими школами та видатними вченими", - підкреслив Віктор Янукович.

Разом з тим Президент зазначив, що розвиток наукової сфери визначається не тільки здобутками минулого та сьогодення. "Головне – це підвищення економічної віддачі науки, здатність до нарощування кадрового наукового потенціалу".

Глава держави висловив стурбованість проблемою поповнення науково-технологічної сфери талановитою молоддю. "На жаль, ця проблема накопичувалася роками, і сьогодні ще остаточно не вирішена в силу різних причин", - констатував Президент.

"Маємо глибоко усвідомити, що саме нова генерація наукових, науково-педагогічних, інженерних працівників, менеджерів забезпечить новий імпульс для розвитку національної інноваційної інфраструктури, інтеграції освіти, науки та виробництва, здійснення технологічних проривів.

При цьому надзвичайно важливо, щоб здобутки старшого покоління були збережені та примножені нашою молодою зміною. У цьому запорука майбутнього України", - наголосив Віктор Янукович.

Президент зазначив, що питанням підтримки молодих вчених особливу увагу повинні приділяти Національна академія наук, вищі навчальні заклади, створюючи належні умови для проведення досліджень на сучасній лабораторно-дослідницькій базі, сприяючи стажуванню в провідних закордонних науково-дослідних центрах тощо. "Це також і питання створення належних побутових умов", - додав Віктор Янукович.

Глава держави подякував присутнім у залі молодим науковцям "за відданість своєму покликанню слугувати науці, відкривати нові горизонти знань".

Окремо Президент звернув увагу на молодь, що виборола право отримати “Президентські” гранти для здійснення своїх проектів. "Безумовно, ваші проекти є соціально значущими та актуальними", - підкреслив Віктор Янукович.

"Це проекти, які спрямовані на дослідження в галузі медицини, охорони навколишнього середовища та екології; на організацію зайнятості молоді та підтримку соціально вразливих категорій дітей і молоді; на підвищення активності молоді та інші", - зазначив Глава держави.

Віктор Янукович доручив керівникам місцевих органів виконавчої влади взяти під особистий контроль питання створення належних умов для реалізації володарями грантів Президента України власних проектів.

"Переконаний, що за належної державної підтримки на всіх рівнях незабаром ваші сміливі ідеї, нестандартні рішення та науковий підхід принесуть свої результати", - резюмував Президент і побажав молодим науковцям "віри у свої сили та подальшого творчого зростання в ім’я України".