Литвин у справі про вбивство Гонгадзе проходить як свідок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН як свідок проходить у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА сказав сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«В свій час проводились з ним (В.ЛИТВИНИМ - УНІАН) слідчі дії, чи будуть проводитися в подальшому – це план слідчого. ЛИТВИН допитувався, і слідчі дії проводились з ним як зі свідком», - сказав генпрокурор.

Він також зазначив, що «по Гонгадзе і по справі КУЧМИ допитувались МАРЧУК - колишній секретар РНБО, ДЕРКАЧ – колишній очільник Служби безпеки України, МЕЛЬНИЧЕНКО та інші посадовці, які на той час володіли якоюсь інформацією і можуть нести цінні інформаційні дані для слідства».

Довідка УНІАН. 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ. Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, незаконних розпорядженнях керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

6 квітня перший заступник генерального прокурора повідомив, що після фоноскопічної експертизи записів М.МЕЛЬНИЧЕНКА встановлено голоси Л.КУЧМИ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА й екс-глави СБУ Леоніда ДЕРКАЧА.