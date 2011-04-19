У Партії регіонів рекомендують Довгому не турбуватися

У Партії регіонів рекомендують секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ не турбуватися з приводу відсутності голосів за його відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив народний депутат України Олег НАДОША, коментуючи висловлювання секретаря Київради про начебто відсутність голосів за його відставку попри те, що він написав заяву про звільнення.

«Якщо Олесь ДОВГИЙ не піде сам, то через тиждень він дізнається, чи є голоси за його відставку з посади секретаря Київради. Я б не радив Олесеві випробовувати долю. Для його політичної кар`єри буде краще піти самому», - зазначив політик.

Як повідомлялося, О.ДОВГИЙ сьогодні написав заяву про відставку.

Зокрема, за даними газети "Сегодня", яка посилалася на самого О.ДОВГОГО, заяву було написано в понеділок близько 20.00.

"Я зареєстрував заяву. Попросив у своєї фракції її підтримати. Також попрошу всіх депутатів, щоб її підтримали, тому що голосів однаково немає. Мотивацію цього я скажу завтра. Я проінформував про це своїх колег і Леоніда Михайловича (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО). Я попросив їх мене зрозуміти", - цитує видання секретаря Київради.

Газета при цьому зазначає, що ще о 16.20 сьогодні О.ДОВГИЙ спростовував усі повідомлення про своє звільнення, що з`явилися сьогодні в деяких ЗМІ.

На завтра, 19 квітня, заплановане засідання сесії Київради.

Для відставки О.ДОВГОГО потрібен 61 депутатський голос.