Герман розказала, від чого натерпілася

Радник Президента Ганна ГЕРМАН пояснила, що висловилась за декларування журналістами своїх видатків для посилення боротьби із замовними матеріалами у ЗМІ.

Про це вона заявила в інтерв’ю “Телекритиці”.

“Я казала про декларування видатків як про ідею, яку можна обговорити, як про один із механізмів боротьби з замовними матеріалами, принаймні, стосовно тих журналістів, які працюють у державних медіа й утримуються за рахунок бюджету. Мені здається, що ці люди, так само як і представники влади, мали би декларувати і свої видатки”, – сказала А.ГЕРМАН.

“Це не є імператив чи спущене згори побажання. Це лише думка, яка була спробою пом`якшити одне досить різке висловлювання в бік журналістів під час розмови про шляхи боротьби із замовними матеріалами. Ляже чи ні ця ідея в якийсь законопроект, не знаю, але говорити про боротьбу з корупцією в медіа треба”, – додала вона.

За словами радника Президента, той, хто замовляє “джинсу”, має нести таку ж відповідальність, як і той, хто бере замовлення. “Не завжди лише власникам замовляють матеріали, є багато випадків, коли замовлення роблять безпосередньо журналістам. І замовлення є різні: для очорнення або для промо людини в інтернеті. Я особисто від цього дуже багато натерпілася”, – зауважила А.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, у квітні А.ГЕРМАН заявила про доцільність введення декларування видатків для журналістів. Про це вона сказала в ефірі програми «Честь имею пригласить» на телеканалі КРТ у відповідь на заяву ведучого програми, народного депутата від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА про те, що журналісти спекулюють на темі утисків свободи слова, і насправді опозиція має всі можливості завдяки ЗМІ «лити бруд» на владу.

«Ян Петрович, знаєте, англійці кажуть: "take it easy – давайте приймати це легко», - зазначила А.ГЕРМАН, додавши, що стикалася з такою ж ситуацією у Польщі.

«Я це пережила вже. Я жила у Варшаві, коли Польща проходила той самий шлях. І були такі самі речі із свободою слова і журналістами. Яким шляхом пішла Польща? Польща теж ввела декларацію на видатки не тільки для політиків, що треба зробити в Україні, а й для журналістів… Для журналістів так само була декларація видатків. І тоді було видно, чому журналіст, який їздить на дуже дорогій машині, не повинен декларувати і пояснювати, звідки вона в нього, а політик – має? Себто, треба йти тим шляхом, тільки free and transparent process. Тільки такий процес – відкритий і прозорий і для політиків, і для журналістів навчить нас згодом, що відповідати треба за все», – додала радник Президента.