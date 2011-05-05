Чернівецький губернатор збирається піти проти Януковича?

На День Перемоги на державних установах Чернівецької області не буде червоних прапорів - будуть встановлені лише державні прапори України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ.

«На День Перемоги на державних установах області будуть встановлені державні прапори, - підкреслив М.ПАПІЄВ. – В Україні є державна символіка, і вона має використовуватися під час святкувань. Думаю, такі підходи мають бути і в органах самоврядування Буковини».

Водночас М.ПАПІЄВ наголосив на необхідності приділити особливу увагу ветеранам, відвідати сім’ї учасників війни, привітати їх зі святом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 4 травня заявив, що підпише закон про використання червоних прапорів під час святкових заходів до дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що оскільки з цим прапором учасники Великої Вітчизняної війни йшли до Перемоги, воно має використовуватися на святі 9 травня разом із державним прапором.

21 квітня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги).

Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапору 150-ї ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії”.

Використовуватимуться копії прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Крім того, передбачається, що він використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, покладання вінків до Могили Невідомого Солдата в місті Києві й іншим пам`ятникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у День Перемоги й інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - Дні визволення та Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Крім того, передбачено офіційне підняття у День Перемоги копій прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.