На Весняному марші протесту вимагатимуть відставки Азарова

Громадська організація «Всеукраїнський комітет «Наступ» візьме активну участь в підготовці та проведенні Весняного маршу протесту 19 травня в Києві в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції координатор громадської організації Руслан СЕКЕЛА, повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Всеукраїнський комітет «Наступ».

Р.СЕКЕЛА наголосив, що однією з головних вимог, з якою комітет «Наступ» збирається взяти участь у протесті 19 травня в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», - це відставка діючого уряду. «Кабінет міністрів повністю дискредитував себе, бо не виконав вимог «податкового» майдану», - наголосив активіст.

«Влада не зробила висновків з підприємницького Майдану, з АвтоМайдану. Народ усе більше об`єднується в боротьбі за свої права, а уряд ніби навмисне провокує людей на протести», - сказав Р.СЕКЕЛА.

Однією з головних вимог комітету «Наступ» є прийняття «Народних реформ» - пакету соціально-економічних законів, зокрема, щодо системи спрощеного оподаткування для малого бізнесу. «Ці закони дійсно відображають думку людей. Бо вперше за 20 років незалежності були розроблені під час масштабних громадських обговорень» - зазначив Р.СЕКЕЛА.

Голова ГО «Всеукраїнський комітет «Наступ» також зазначив, що «реформи», які сьогодні проводяться в країні, поставили людей на межу злиднів і відчаю. «Люди готові масово їхати до Києва відстоювати свої права», - сказав Р.СЕКЕЛА.

За його словами, в рамках підготовки до Весняного маршу протесту «Наступ» проведе 12-14 травня низку локальних заходів, зокрема в Харкові, Сумах і Львові.

Довідка УНІАН. 6 квітня організатори та учасники Податкового і Автомобільного майданів утворили штаб з проведення Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» після того, як Кабінет міністрів відмовився провести повноцінні консультації щодо пакету законодавчих ініціатив, спрямованих на відновлення економіки, боротьбу з корупцією і забезпечення соціального захисту.

Акція буде безстроковою. На першому етапі буде підготовлено та проведено Весняний марш протесту. Його мета - змусити владу ухвалити перший пакет «народних реформ» - законодавчі ініціативи народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ «Здорова економіка - соціальний захист». Пізніше планується провести акції «Осінній наступ» і «Всеукраїнський Щит Свободи».

***Всеукраїнський комітет «Наступ» було створено восени 2010 року. На сьогодні організація налічує 19 представництв в областях України. Основною метою діяльності комітету є створення координованої структури підприємців, які організовано можуть захищати свої права.