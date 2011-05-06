Через візит Кирила харківську міліцію перевели на посилений режим

Харківська міліція 7-9 травня у зв’язку з візитом до міста глави Російської православної церкви КИРИЛА та проведенням заходів до Дня Перемоги нестиме службу у посиленому режимі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, 7 та 8 травня у Харкові з робочим візитом перебуватиме патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ, який 8 травня відслужить божественну літургію на майдані Свободи.

8 та 9 травня у Харкові та області планується проведення святкових заходів з нагоди святкування 66-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як зазначили в міліції, "з метою забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в місцях проведення масових заходів та на прилеглій території керівництвом Головного управління МВС України в Харківській області особовий склад харківської міліції переведений на посилений режим несення служби". Зокрема за кожним місцем проведення заходів закріплено керівників органів внутрішніх справ. Також до місць розташування меморіалів, пам’ятників та військових поховань з метою недопущення фактів вандалізму будуть наближені наряди міліції (патрульної служби, державної автоінспекції, служби охорони, дільничні інспектори міліції), усі місця проведення заходів також будуть взяті під охорону працівниками міліції.

"Для охорони громадського порядку планується залучити 4000 працівників міліції та 100 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України. Під час заходів особовий склад підрозділів, підпорядкованих ГУ МВС в області, буде переведений на цілодобовий графік несення служби", – зазначили у ВЗГ.