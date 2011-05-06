Литвин хвилюється, що для прапорів Перемоги може не вистачити флагштоків

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає не політизувати події навколо закону щодо вивішування 9 травня прапора Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам під час перебування з робочою поїздкою у Вінницькій області.

В.ЛИТВИН зазначив, що він як спікер протягом 5 днів мав підписати цей закон з дня його ухвалення і відправити його на підпис Президенту.

В той же час В.ЛИТВИН зауважив, що вже склалася традиція, коли під час Дня Перемоги «вивішуються червоні стяги і ті прапори, під якими воювали наші співвітчизники». Крім того, додав він, в цей день зі своїми прапорами виходять і різні політичні сили.

Голова ВР висловив думку, що проблеми можуть виникнути через те, що один з пунктів закону передбачає вивішування на флагштоках прапорів Перемоги, а також державних прапорів. «Тут може виникнути проблема. І я думаю, що тут не потрібно було робити такий імперативний запис, який викликає найбільше суперечок. Треба тоді визначити, що це має бути за прапор Перемоги, треба виготовити ці прапори, а окрім всього іншого треба мати і місця, де їх вивішувати», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому голова ВР вважає, найкращим підходом було дати можливість використовувати ті знамена, які вважають за потрібне. «Закон це звичай, і робити з цього політику, я вважаю, це зайва дія»,- сказав він.