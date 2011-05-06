Путін нагадав Азарову про «загартовану війною братерську дружбу»

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА з 66-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Текст вітання переданий УНІАН посольством РФ в Україні.

”Народи Росії і України пліч-о-пліч билися з фашистськими загарбниками, проявили непохитну стійкість, мужність і героїзм. Наш спільний обов’язок перед поколінням Переможців – дбайливо зберігати пам`ять про нечуваний подвиг десятків мільйонів людей, які віддали життя за свободу і незалежність Батьківщини, оточити ще більшою турботою і увагою усіх живих фронтовиків і трудівників тилу», - йдеться у вітанні.

В.ПУТІН переконаний, що «загартована у роки війни братерська російсько-українська дружба» буде і надалі служити надійною основою для зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною і РФ.

Глава російського уряду попросив М.АЗАРОВА передати українським ветеранам Великої Вітчизняної війни найщиріші вітання, побажання довголіття, міцного здоров`я і благополуччя.