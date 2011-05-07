Дружина Луценка: Юра протримається на ногах ще 3-4 дні

Дружина екс-голови МВС Юрія Луценка Ірина вважає, що її чоловік може протриматися на ногах ще 3-4 дні.

В ефірі 5 каналу у п’ятницю вона підтвердила, що його ще не намагалися примусово годувати. "Ще не намагалися. Я так розумію, що ще не дійшла та критична межа, коли людина впадає в безпам’ятство", - цитує Ірину Луценко Українська правда. - Наскільки я розумію, зі слів персоналу: 3-4 дні, можливо, що Юра витримає на ногах. Видно по ньому – зелений колір обличчя, він втомлений, важко розмовляє, є такі признаки цукрового діабету".

Вона також підкреслила, що Луценко не дозволить Генпрокуратурі себе зламати.

"Він не дозволить Генеральній прокуратурі, цій каральній системі, себе зламати, опустити. Він вийде з цих стін або нормальною людиною, або вперед ногами – це його кредо, він на цьому стоїть", - заявила дружина.

Брат екс-міністра Сергій Луценко вважає брехливим останнє повідомлення прес-служби Генпрокуратури про візит комісії до Юрія Луценка.

"Вкотре збрехавши, прес-служба ще раз спробувала ввести в оману не лише український народ, а й навіть гаранта Конституції, який сьогодні відреагував на звернення захисників Юрія Луценка", - наголосив брат екс-міністра.

Він підкреслив, що "рішення Європейського суду у справі Луценка – не за горами", повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

"А сьогодні я щиро бажаю такого ж "задовільного" стану здоров’я, "відсутності" загострень хронічних хвороб, "нормального" артеріального тиску та рівня цукру в крові всім, хто сьогодні відвідав мого брата у СІЗО – заступнику Генпрокурора Пришку, виконувачу обов’язків міністра охорони здоров’я Аніщенку, голові Державної пенітенціарної служби Лісіцкову, виконувачу обов’язків прокурора м. Києва Лупеко", - додав він.

За словами Сергія Луценка, в камері при обстеженні його брату "в очі відвідувачі співчували та підтверджували результати попередніх аналізів та обстежень, а згодом у пресі читаєш чергову офіційну брехню".

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко вважає, що після звернення дружини та адвоката Луценка до президента, щодо порушення конституційних прав екс-міністра, відповідальність за його життя лежить саме на президенті.

"Президент залишається останнім інститутом, він повинен взяти на себе відповідальність за життя Луценка, оскільки всі інші ресурси вичерпані і, умовно кажучи здоров’я та безпека Юрія Луценка тепер на президенті, до нього звернулися, і куди б він листи не передавав, все одно він відповідальний", - заявив Томенко.