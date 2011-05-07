В українському МЗС задоволені візовою статистикою ЄС

Міністерство закордонних справ України задоволене статистикою про видачу віз європейськими країнами українським громадянам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 6 травня повідомив українським журналістам директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Андрій ОЛЕФІРОВ.

«Ми почули позитивні новини від європейської сторони. Кількість візових відмов становила в 2010 році 4% порівняно з 5% в 2009 році. Це не великий відсоток, але для професіоналів, я переконаний, для звичайних громадян, це дуже важлива цифра», - сказав представник МЗС.

Він відзначив, що щорічно близько мільйона українців перетинає європейські кордони, тому зниження відмов на один процентний пункт є дуже важливим.

«Все, що менше від 5%, це дало нам змогу одержати і План дій з безвізовому режиму, і це є свідченням довіри до українських громадян, що вони не є за будь-яких умов міграційним ризиком для країн Європи», - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

Він також відзначив, що статистична інформація ЄС спростовує «певні тези або гасла» про те, що одержувати візи українцям стало складніше, а сама кількість виданих віз скорочується.

«Я не спростовую попередні коментарі неурядових громадських організацій, зокрема, пана Олександра СУШКА (науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці О.СУШКО місяць тому опублікував матеріал у «Дзеркалі тижня», в якому, зокрема, стверджував, що консульська практика країн-членів ЄС стосовно видачі віз українським громадянам знову погіршилася – УНІАН), я просто констатую, що офіційно одержав інформацію від Єврокомісії», - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму в червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

11 квітня Рада міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС схвалила мандат для Єврокомісії на проведення переговорів з Російською Федерацією, Україною і Молдовою про зміни угод про спрощення візового режиму.