Nissan Шкіля виїхав на зустрічну та врізався в Volksvagen

Народний депутат України Андрій Шкіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повідомляє офіційний сайт МВС України.

7 травня цього року, 00 год. 02 хв. до чергової частини ГУ МВС України в м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на одній із столичних вулиць, внаслідок якої тілесні ушкодження отримав народний депутат України Шкіль Андрій Васильович.

Як з’ясувалося, 6 травня, о 22 год. 23 хв. на вулиці Камишинській, 4, що у столиці автомобіль «NISSAN QASHAI», за кермом якого й перебував народний депутат Андрій Шкіль рухався зі сторони проспекту Науки, у напрямку вулиці Помислова та з невідомих причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою марки «VOLKSVAGEN», який рухався назустріч.

Внаслідок ДПТ тілесні ушкодження отримав водій «NISSANу QASHAI» Андрій Шкіль. Наразі його доставлено до однієї з столичних лікарень для надання медичної допомоги. На щастя, 58-річний водій «VOLKSVAGEN» та двоє його пасажирів тілесних ушкоджень не отримали.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу. З’ясовуються всі обставини події.