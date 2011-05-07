Україна і ЄС почали переговори про подальше спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 6 травня повідомив українським журналістам директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Андрій ОЛЕФІРОВ.

«Ми почали переговори про внесення змін до угоди між Україною і ЄС про спрощення візового режиму», - сказав він.

За словам представника МЗС, нові переговори передбачають, насамперед, розширення списку громадян, які користуються додатковими преференціями від угоди.

Так, ще для трьох категорій громадян – представників релігійних, професійних і недержавних громадських організацій – буде введено безплатні візи і визначені документи, що є достатніми для свідчення про мету поїздки, а також для отримання візи.

А.ОЛЕФІРОВ відзначив, що найближчим часом відбудуться технічні консультації з цього питання, а вже в липні, під час другого раунду переговорів, сторони планують вийти на підписання документа.

«Йдеться не про роки, навіть не про півроку, а набагато швидше», - сказав представник українського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму в червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.

11 квітня Рада міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС схвалила мандат для Єврокомісії на проведення переговорів з Російською Федерацією, Україною і Молдовою про зміни угод про спрощення візового режиму.