Парафіян не пустили на початок літургії через Людмилу Янукович?

Сьогодні в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Донецька патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ провели божественну літургію.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на літургії в соборі була присутня дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ. Також на службі були присутні донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО і голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

За оцінками правоохоронців, біля собору зібралося близько тисячі парафіян.

Територію навколо собору патрулювали загони ППС і співробітники СБУ. Охорону громадського порядку під час приїзду КИРИЛА в Донецьку сьогодні здійснює 700 правоохоронців.

З невідомих причин у момент початку літургії головні ворота храму зачинили правоохоронці. Пускати парафіян до собору почали лише через 15 хвилин після початку служби.